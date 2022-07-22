Дацик ответил Монсону на замечание «кто из них больше русский»

Российский боец смешанного стиля ММА Вячеслав Дацик упрекнул американского соперника, чемпиона мира в тяжелом весе Джеффа Монсона в незнании русского языка. Таким образом 22 июля Дацик ответил обладателю российского гражданства Монсону на замечание о том, «кто из них больше русский».

«Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык. Но мы тоже умеем», — сказал боец в ролике, размещенном в соцсетях.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

20 июля Монсон рассказал, что еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

21 июля актер Владислав Демин назвал Дацика фаворитом в поединке с Монсоном. По его мнению, поединок будет интересным из-за того, что Монсон обладает огромным опытом.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед. Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.