Демин назвал Дацика фаворитом в бою с Монсоном

Актер Владислав Демин 21 июля назвал бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном.

«Сочетание отличное. Это уравнивает шансы. Если бы это было по боксу или кикбоксингу, то это было бы в плюс Дацику. А так как бой пройдет по правилам ММА, у Монсона появляется шанс», — отметил он.

По его мнению, поединок будет интересным из-за того, что Монсон обладает огромным опытом.

«Я все-таки сомневаюсь, что Монсон выиграет», — резюмировал Демин.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед. Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.