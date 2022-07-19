Гаджиев спрогнозировал исход боя Дацика с Монсоном

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев сделал прогноз на поединок между бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком и чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик против Монсона. Отличная вывеска. Если бы мне сказали про этот бой год назад, возможно я бы не стал смотреть. Мне казалось, что и тот, и другой переживают свои не лучшие времена. Но сейчас очевидно, что оба на подъеме», — отметил он.

По словам Гаджиева, Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед.

Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

В 2021 году спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры, однако вызвал на бой Вячеслава Дацика в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Бои пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow», билеты уже в продаже на concert ru. Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.