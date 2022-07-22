На Украине пропали $90 млн гуманитарной помощи в криптовалюте

На Украине исчезло около $90 млн в различных криптовалютах, которые были пожертвованы в качестве гуманитарной помощи со всего мира. Об этом стало известно из расследования Lenta.Ru.

О сборе гумпомощи для Украины в криптовалюте было объявлено 26 февраля. Власти Киева завели два официальных правительственных кошелька для Bitcoin и Ethereum. Кроме этого, они принимали пожертвования в Tether, Polkadot, TRON, Solana, Dogecoin и NFT. Аналитическая компания Crystal Blockchain установила, что всего украинские фонды привлекли более $135 млн в криптовалюте по курсу на начало июня.

Lenta.Ru изучила правительственные отчеты о расходах этих средств. Единственным официальным документом стал релиз министерства цифровой трансформации Украины от 14 апреля, который сообщал, что власти потратили $45,1 млн из помощи, которая была собрана в криптовалюте. Самой крупной статьей расходов там указано приобретение 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) более чем за $14 млн. При этом ни поставщик, ни модель беспилотников в отчете не названы.

Через месяц министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал у себя в соцсетях еще один неофициальный отчет о потраченной гумпомощи в криптовалюте. Глава ведомства заявил о передаче вооруженным силам Украины (ВСУ) купленных с помощью пожертвований 110 гражданских беспилотников Mavic 3.

По подсчетам Lenta.Ru, эта партия обошлась украинским властям в сумму от $220 тыс. до $550 тыс. в зависимости от комплектации.

20 июля сообщалось, что международные кредиторы отсрочили выплаты Украины по обязательствам на $3 млрд до конца 2023 года, сообщает телеканал «360». Об этом заявила группа правительств, в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания.

В совместном заявлении группы кредиторов также сказано, что по истечении этого срока отсрочка может быть продлена еще на один год.

14 июля The American Conservative сообщил, что США изменили свою тактику военной поддержки Украины, сделав ее поэтапной. Отмечается, что общественность США начинает раздражаться из-за событий на Украине, в связи с чем администрация президента Джо Байдена и конгресс теперь по-иному оказывают помощь.

Директор по исследованиям оборонной политики в Институте Катона Эрик Гомес рассказал, что финансовая помощь Украине осуществляется за счет средств президентского управления по расходованию, бюджет которого был увеличен конгрессом со $100 млн до $11 млрд в год.

8 июля Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Между тем 26 июня сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» намерены объявить бессрочную финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Также лидеры G7 рассматривают возможность использовать доходы от тарифов в качестве прямой поддержки Украины.

Bloomberg отмечает, что такая формулировка была выбрана специально, чтобы подчеркнуть намерение помогать Украине в случае затягивания боевых действий.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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