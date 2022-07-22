Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы

Банковской системе России не потребуется системная докапитализация. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В системной докапитализации банковского сектора необходимости нет, по отдельным банкам может понадобиться помощь собственников», — сказала глава регулятора на пресс-конференции.

По ее словам, российские банки прошли кризисный период лучше, чем ожидали в ЦБ. В связи с этим основательная поддержка банковской отрасли не требуется.

Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ продлит в сентябре ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. При этом она исключила вероятность запрета на хождение доллара в России.

Ранее в этот день Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых.

12 июля в Центробанке указали на признаки стабилизации экономики России.