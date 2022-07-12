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Центробанк указал на признаки стабилизации экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спад в экономике России развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее. Об этом 12 июля заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на YouTube-канале регулятора.

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По словам финансиста, уже видны признаки стабилизации ситуации.

«Если брать апрель-май, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП в эти месяцы не превысил 3–4% в сравнении с предыдущим годом. Это, наверно, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны», — сказал он.

Как отмечается в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте регулятора, на фоне высоких цен на российский экспорт, сохранились условия для устойчивого притока валюты на внутренний рынок.

Объемы вторичных биржевых торгов акциями, облигациями федерального займа и корпоративными облигациями увеличиваются, но остаются на уровнях ниже показателей начала года.

Санкции, введенные Евросоюзом в июне, не оказали значительного влияния на способность центрального депозитария выполнять функции на российском рынке, уточняется в документе.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка.

В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже курсы американской и европейской валюты сравнялись. Валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

В июне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о работе правительства над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.

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