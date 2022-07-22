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ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России

Глава ЦБ Набиуллина: наличные доллары останутся в обращении даже при апокалиптическом сценарии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Наличные доллары останутся в обращении в России даже при самом апокалиптическом сценарии, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 22 июля в ходе пресс-конференции.

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«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — сообщила глава ЦБ.

Она указала на то, что в настоящий момент у населения России есть $85 млрд, и эти средства банки будут продавать и покупать.

Ранее в этот день Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Таким образом, она была снижена сразу на 1,5 процентного пункта (п.п.), достигнув уровня середины 2017 года.

В Госдуме подобное действие со стороны ЦБ необходимым шагом для возвращения российских банков к стабильной кредитной активности и ее активизации в целом.

16 июня Набиуллина указала на невозможность запрета на обращение в стране долларов, евро и другой иностранной валюты. Все сбережения, которые хранятся в банковских вкладах, не будут изъяты.

31 мая первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции рассказала о невозможности ЦБ ослаблять ограничения на покупку физлицами наличной валюты до сентября.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

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