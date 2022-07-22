В ГД назвали снижение ключевой ставки шагом к активизации выдачи кредитов

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. Об этом заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в пятницу, 22 июля.

Ранее в этот же день ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса регулятор повысил ее с 9,5 до 20%. Базовая ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

В регуляторе сказали, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Дальнейшие решения по ставке будут принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики роста цен.

Аксаков считает, что целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами. По его словам, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

Другим важным фактором стимулирования кредитной активности должна стать общая макроэкономическая стабилизация, которая позволит банкам провести переоценку рисков, добавил он. Повышение доступности заемных ресурсов должно смягчить для российских компаний прохождение через сложный процесс трансформации бизнеса, отметил депутат. В этих условиях актуальны меры, направленные на вовлечение большего числа банков, в том числе региональных, в программы льготного кредитования и субсидирования кредитов промышленности, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, а также на сохранение и, по возможности, расширение круга компаний, которые получают такую поддержку, добавил парламентарий.

В ВТБ рассказали «Известиям», что решение регулятора о снижении ставки однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Однако темпов кредитных продаж на уровне 2021 года в этом году ждать не стоит.

«Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии», — заключили в банке.

Как заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, ЦБ снизил ключевую ставку, чтобы оживить потребительскую активность и производственный сектор, а также переломить сберегательную модель поведения.

Снижения ключевой ставки на заседании Центробанка ожидали 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций.