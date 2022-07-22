Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Экономика
ЦБ исключил вероятность запрета хождения доллара в России
Мир
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тыс. человек в Испании и Португалии из-за жары
Мир
Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран

В ГД назвали снижение ключевой ставки шагом к активизации выдачи кредитов

Глава комитета ГД по финрынку Аксаков: снижение ключевой ставки — шаг к активизации кредитной деятельности банков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. Об этом заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в пятницу, 22 июля.

На балансе у ЦБ: ключевая ставка в 2022-м может стать двузначной
Как это отразится на сбережениях и доступности жилья

Ранее в этот же день ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса регулятор повысил ее с 9,5 до 20%. Базовая ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

В регуляторе сказали, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Дальнейшие решения по ставке будут принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики роста цен.

Аксаков считает, что целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами. По его словам, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

Другим важным фактором стимулирования кредитной активности должна стать общая макроэкономическая стабилизация, которая позволит банкам провести переоценку рисков, добавил он. Повышение доступности заемных ресурсов должно смягчить для российских компаний прохождение через сложный процесс трансформации бизнеса, отметил депутат. В этих условиях актуальны меры, направленные на вовлечение большего числа банков, в том числе региональных, в программы льготного кредитования и субсидирования кредитов промышленности, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, а также на сохранение и, по возможности, расширение круга компаний, которые получают такую поддержку, добавил парламентарий.

В ВТБ рассказали «Известиям», что решение регулятора о снижении ставки однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Однако темпов кредитных продаж на уровне 2021 года в этом году ждать не стоит.

«Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии», — заключили в банке.

Как заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, ЦБ снизил ключевую ставку, чтобы оживить потребительскую активность и производственный сектор, а также переломить сберегательную модель поведения.

Снижения ключевой ставки на заседании Центробанка ожидали 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022