Экономист назвал причины снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 1,5 п.п.

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых, чтобы оживить потребительскую активность и производственный сектор, а также переломить сберегательную модель поведения. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 22 июля.

Ранее в этот же день ЦБ понизил базовую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. Это стало седьмым снижением ставки с начала 2022 года. 28 февраля из-за начавшегося кризиса регулятор повысил ее с 9,5 до 20%. Ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.

В Центробанке сказали, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП), годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% — в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году.

«Действительно, Банк России удивил рынок. На мой взгляд, ЦБ РФ больше не боится инфляции, однако видит риски для заемщиков», — считает Домащенко.

По его словам, многое будет зависеть от реакции банков, готовы ли они будут снижать ставку конечным заемщикам. Здесь есть некоторые сомнения, полагает экономист.

Снижения ключевой ставки на заседании Центробанка ожидали 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций.