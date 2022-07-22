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Правительство Германии выкупит 30% акций оказавшейся на грани краха Uniper

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Фото: ТАСС/SvenSimon
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Федеральное правительство Германии выкупит 30% акций энергетического концерна Uniper. Об этом говорится 22 июля в заключенном между ними соглашении.

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Кабмин приобретет акции общей стоимостью €267 млн исходя из номинальной стоимости в €1,7 за акцию. При этом власти также предоставят компании €7,7 млрд в виде фондов, подобных акционерному капиталу. Одновременно с этим кредитные линии от государственной банковской группы KfW будут увеличены с €2 млрд до €9 млрд.

Uniper, являющийся дочерней компанией финской Fortum, оказался в тяжелом положении из-за энергетического кризиса в Европе. 18 июля сообщалось, что компания начала отбор газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен.

8 июля Uniper запросил поддержку у правительства ФРГ, став, по сути, первой крупной корпоративной жертвой пришедшего в ЕС газового кризиса.

В Fortum заявили, что из-за снижения газовых поставок на 60% из России компания оказалась под серьезным финансовым давлением, так как была вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по более высоким ценам.

«Северный поток», по которому идет основной поток российского газа в ФРГ, находился на техническом обслуживании с 11 июля. В четверг, 21 июля, поставки топлива возобновились. Это произошло после завершения работ. Как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума.

При этом снижение до 40% от общей мощности было обусловлено отсутствием одной из турбин Siemens, которую Канада не хотела возвращать из-за антироссийских санкций. В настоящее время агрегат прибыл в Германию, но пока не передан «Газпрому». Российская компания указала, что не получила даже документов по турбине.

Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.

Ранее, 17 июля, немецкая газета Bild написала, что правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита энергоресурса. В тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов не хватит, чтобы пережить зимний период без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

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