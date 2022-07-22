Параллельный импорт могут отменить для продукции машиностроения, а также для деталей, которые нужны в изготовлении электроники. Товары потребительского сектора при этом останутся в перечне продукции, которую можно ввозить в РФ без согласия правообладателя. Такое мнение высказал «Известиям» 22 июля председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

«В первую очередь РФ будет стараться наладить собственное производство той продукции, которая относится к стратегическому импорту. Именно ее мы будем стремиться заменить собственным изготовлением», — сказал эксперт.

При этом, потребительские товары останутся в списке тех, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. Например, сейчас рынок насыщен одеждой, обувью и другой продукцией, поэтому нет мотивации увеличивать свое производство.

Накануне вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что параллельный импорт вскоре могут отменить для части групп товаров, как только специалисты будут «понимать, что у нас есть достаточно российской продукции».

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» заявили, что изначально сообщалось, что параллельный импорт — временная мера и она будет постепенно отменяться. Конкретных списков по группам товаров нет, отметили там.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов заявил «Известиям», что параллельный импорт могут отменить полностью, если в России станут производить те товары, которые сейчас завозятся без разрешения правообладателя. Так, прогресс может быть быстро достигнут в некоторых сферах строительства, в ряде позиций бытовой техники, в изделиях из металла, в некоторых продуктах питания, считает он.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве сообщали, что список будут пересматривать раз в квартал на основании мониторинга товаров. Отмечалось, что это временная мера, вызванная необходимостью стабилизировать внутренний рынок.

В середине июля правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. Незадолго до этого Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в этот перечень.