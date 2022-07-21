Мантуров допустил отмену параллельного импорта

Параллельный импорт в России может быть отменен в скором времени. Об этом 21 июля заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время осмотра промышленных предприятий в рамках рабочей поездки в Удмуртию.

«У нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок, это временное решение. Готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам (товаров)», — сказал он.

По его словам, такое решение будет принято, когда будет понимание, что в стране достаточно российской продукции.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. По информации ведомства, список будет пересматриваться раз в квартал.

Так, в середине июля правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. До этого, 11 июля, Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в этот перечень.