В Минпромторге напомнили об условиях отмены параллельного импорта

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заявив о том, что параллельный импорт в России могут отменить по мере появления российских аналогов, не сказал ничего нового, об этом сообщалось и ранее. Конкретных списков по группам товаров нет, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства в четверг, 21 июля.

В пресс-службе отметили, что изначально сообщалось, что это временная мера и она будет постепенно отменяться.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов заявил «Известиям», что по факту параллельный импорт может быть отменен полностью, если в России станут производить те товары, которые сейчас завозятся без разрешения правообладателя.

«Если быть чуть конкретнее, то прогресс может быть быстро достигнут в некоторых сферах строительства, в ряде позиций бытовой техники, которую, правда, всё равно придется какое-то время обкатывать, в изделиях из металла, в некоторых продуктах питания», — предположил эксперт.

Однако при любом раскладе останется проблема себестоимости — если доллар и дальше будет так слаб к рублю, то производителям будет выгоднее закупать товары в зарубежных странах типа Китая и постсоветских странах Средней Азии, чем производить самим, считает он. Поэтому ослабление рубля соответствует интересам даже того же ограничения параллельного импорта, заключил специалист.

Ранее в этот же день в рамках рабочей поездки в Удмуртию Мантуров допустил отмену параллельного импорта по некоторым группам товаров. Решение примут, когда будет понимание, что в РФ достаточно отечественной продукции.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве сообщали, что список будут пересматривать раз в квартал на основании мониторинга товаров. Отмечалось, что разрешение параллельного импорта — временная мера, вызванная необходимостью стабилизировать внутренний рынок.

В Роскачестве пообещали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Летом 2022 года Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для такого импорта.

В середине июля кабмин снял ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. Незадолго до этого Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в этот перечень.