Запад допустил три ошибки в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 22 июля рассказало немецкое издание Die Welt.

«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Украине не сломить десятикратное превосходство российской армии, президент Владимир Путин никоим образом не изолирован на международном уровне, экономические санкции его не останавливают», — написал колумнист газеты Жак Шустер.

По его мнению, Москва получает всё больше сторонников в Европе, которые понимают, что причины конфликта кроются в политике Киева.

«Вопреки тому, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — отметил Шустер.

Автор статьи призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров, а США подключиться к ним в качестве посредников.

Накануне экс-лидер парламентской фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой. По ее мнению, Германия не сможет выжить без российского сырья. Она призвала власти страны стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной.

Также 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Цели спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля, — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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