Берлин должен прекратить экономическую борьбе с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Об этом сообщила экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству DPA.

«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевая российская энергия — это условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которой мы не можем обойтись», — сказала политик.

Она согласилась с мнением премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который заявил, что Германия должна выступить посредником в отношениях между Украиной и Россией, «чтобы боевые действия были заморожены».

Кроме того, рассказали авторы статьи, с Кречмером также согласился сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Он отметил, что разрешение конфликта дипломатическим путем необходимо, в противном случае «санкционный режим с его катастрофическими последствиями для нашего процветания никогда не закончится».

Премьер-министр Саксонии призвал администрацию ФРГ к посредническим усилиям на Украине ранее, 19 июля. По его словам, Берлин должен сыграть ведущую роль в деэскалации конфликта, чтобы выиграть время для укрепления безопасности страны.

Как позже заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, заявления о необходимости «заморозить противостояние» с Россией ее не удивили, поскольку ФРГ никогда не стремилась к конфликту. При этом она указала на то, что власти Германии пытались установить контакт с Кремлем для урегулирования ситуации.

В то же время бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил премьер-министру Саксонии «засунуть свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии». Он поделился, что якобы положительное отношение к российской стороне вызывает отвращение.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон между тем заявил 20 июля, что ЕС принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Цели спецоперации России, которая началась 24 февраля, — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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