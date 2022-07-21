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Глава МИД ФРГ раскритиковала требование заморозить конфликт на Украине

Глава МИД ФРГ раскритиковала слова премьера Саксонии о замораживании конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в среду, 20 июля, раскритиковала требование саксонского премьера Михаэля Кречмера «заморозить противостояние» с Россией.

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«Эти заявления меня несколько удивляют, потому что ни Германия, ни какая-либо другая страна в Европе никогда больше не стремилась к военному конфликту», — подчеркнула она в интервью для RND и добавила, что не вполне понимает, чего именно хочет добиться Кречмер.

Также глава МИДа отметила, что немецкое руководство неоднократно пыталось установить контакт с президентом России для урегулирования ситуации, а генеральный секретарь ООН был в Москве, однако это не помогло добиться желаемого результата.

Накануне премьер-министр Саксонии призвал администрацию ФРГ к посредническим усилиям на Украине. По его словам, Берлин должен сыграть ведущую роль в деэскалации конфликта, чтобы выиграть время для укрепления безопасности страны.

«Я придерживаюсь мнения, что мы должны вместе попытаться… повлиять на президента РФ Владимира Путина, а также убедить Украину в том, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт», — объяснил он. Таким образом, считает Кречмер, можно добиться прекращения огня, не разрывая экономических взаимоотношений с Москвой.

В свою очередь экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко высказался в адрес Кречмера, который предложил себя в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы «заморозить» конфликт вокруг Украины. По его словам, якобы симпатии политика к России вызывают отвращение.

Ранее, 13 июля, стало известно, что глава немецкого МИДа Бербок в разговоре с журналом Stern отвергла призывы к немедленному прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной, как того требовали в открытом письме известные деятеля ФРГ. В ответ ее основательно раскритиковали.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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