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Не до меха: европейские шубы запылились из-за антироссийских санкций

Владельцы фабрик и магазинов переживают худшие времена в истории
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Европейскую меховую промышленность изрядно потрепала пандемия: на фермах уничтожили миллионы норок из-за коронавируса. Основной ущерб понесли ведущие производители — Дания и Нидерланды. Теперь новая напасть: санкции ЕС, запрещающие экспорт меховых изделий в Россию. Под удар первой попала Греция. Из-за ограничений страна лишилась своего ключевого рынка — российского. Около 2 тыс. меховых фабрик живут на субсидии. Склады забиты, а товар некому продавать — магазины закрываются. Немногочисленным туристам из России не продают шубы из-за запрета. Почему в высокий сезон европейские меховщики опять считают убытки, а самой отрасли прочат скорую гибель, в материале «Известий».

Изрядно потрепали

Европейской меховой индустрии в последние годы пришлось нелегко. Пандемия буквально парализовала мировую экономику. Больно ударив по всем отраслям, она не обошла и бизнес, который упорно рушили экоактивисты. Их усилия привели к тому, что торговать мехом запретили во многих странах Европы: в Бельгии, Германии, Ирландии, Норвегии, Словакии и Великобритании.

не до меха
норка в диких условиях
Фото: Global Look press/Kit Macavoy

Крупнейшие производители и экспортеры меха как могли сопротивлялись экологическим трендам. Однако удар пришел, откуда не ждали: осенью 2020-го пушные зверьков признали разносчиками вируса SARS-CoV-2. В Нидерландах, Дании и Греции начались вспышки коронавируса на норковых фермах. Власти пытались закрывать их на карантин, но безуспешно. В итоге пришлось уничтожить главный актив — порядка 20 млн норок усыпили.

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В итоге рынок оказался на грани коллапса: сырье резко подорожало, стоимость шуб взлетела. Локдауны и закрытие границ нарушили цепочки поставок меха. А спрос на них и вообще обвалился: в карантин шубы некуда ни носить, ни выгуливать. Только в 2020 году, по данным Копенгагенского университета, объем мирового рынка меховых изделий рухнул на 25%. Впрочем, так же быстро он стал восстанавливаться: в основном за счет онлайн-продаж, которые начали резко расти с приходом отложенного спроса.

«Умирают без русских»

Не успели европейские производители перевести дух, как в новом пакете антироссийских санкций ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в РФ, включая меховые изделия. Первой с последствиями столкнулась Греция, для меховой промышленности которой Россия — ключевой рынок. Особенно драматичной ситуация стала в Касторье, специализирующейся на производстве и экспорте шуб.

Касторья — центр многовековой меховой промышленности Греции. Это одна из немногих областей Европы, где до сих пор разрешено звероводство, несмотря на давление со стороны местных и иностранных зоозащитников.

Теперь демонстрационные залы пустуют. Знаменитая Авеню меховщиков — торговая улица, проходящая через город, всё так же пестрит меховыми бутиками с вывесками на русском и греческом языках, но двери уже закрыты. С середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов. Однако санкции запрещают магазинам продавать товары российским туристам в Греции, так как мех считается предметом роскоши.

не до меха
упакованные манекены в закрытом магазине
Фото: Global Look press/Volkmar Heinz

«Мы переживаем худшие времена и в отчаянии, — цитирует Reuters владельца одного из местных предприятий. — Они должны освободить нас от санкций. Или пусть забирают их (шубы. — Ред.) и продают сами».

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Внутренний рынок отсутствует, а европейцам греческие шубы не нужны — опять же из-за экологических соображений. Склады ломятся от нераспроданного товара, а сотрудников отправляют по домам.

В Греческой меховой федерации уже заявили: местным предприятиям крайне сложно взять и выйти на новые рынки вроде Южной Кореи, так как это требует «определенных условий». Сейчас около 2 тыс. меховых магазинов в Греции держатся лишь за счет господдержки. Это позволило им сохранить порядка 4 тыс. рабочих мест. Однако, как заявил президент федерации Апостолос Цукас, «их закрытие — лишь вопрос времени в независимости от того, какую помощь они получат от государства».

На радость активистам

Защитники животных тем временем радостно потирают руки. Упадок крупной меховой промышленности Дании после «ковидного» истребления норок стал началом конца. Теперь они надеются, что антироссийские санкции окончательно добьют европейский меховой рынок.

не до меха
магазин, продажа шуб
Фото: Global Look press/Yin Gang

Меховые изделия входят в первую десятку экспортных товаров Греции, но года от года объем продаж сокращается. В прошлом году греческий экспорт шуб в Россию в денежном выражении составил €14 млн. Для сравнения в 2017 году он был в 3,5 раза больше — €55 млн.

Саму отрасль активисты называют морально обанкротившейся и признают, что банкротство сотен предприятий для них — хорошая новость. Апеллируют к тому, что ведущие итальянские дома моды, такие как Gucci и Prada, уже обязались отказаться от использования натурального меха, а санкции против России должны наставить и остальных на этот путь. В июне Касторью посетил греческий министр Акис Скерцос. Он пообещал: власти «сделают всё возможное, чтобы отрасль оставалась жизнеспособной». Но признал: от мехов пора переходить к другим видам деятельности.

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