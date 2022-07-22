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Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

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Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Документ в четверг, 21 июля, размещен в Официальном журнале ЕС.

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В список ограничительных мер попали 57 физических лиц и структур из России, в том числе российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов.

Кроме того, ЕС ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. В частности, среди санкций частичное эмбарго на золото.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции ЕС носят губительный характер для глобальной экономики.

Кроме того, в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, заявил, что страны Европы столкнулись с дилеммой в отношении санкций, вводимых против России. Он пришел к выводу, что новые ограничения не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа, а Россия же найдет возможность справиться с новыми санкционными вызовами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы. Он подчеркнул, что у США более продвинутый подход, который позволяет быстро снимать санкции в случае необходимости.

При этом 21 июля стало известно, что Евросоюз решил вывести из-под ограничений финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Помимо этого, ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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