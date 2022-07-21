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Захарова заявила о губительных последствиях новых санкций ЕС против РФ

Представитель МИД РФ: новые санкции ЕС носят губительный характер для глобальной экономики
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Антироссийские санкции, которые вводит Евросоюз (ЕС), являются губительными для глобальной экономики и безопасности. Об этом заявила 21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, новыми санкциями против России совет ЕС пытается снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов.

«Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что очередные ограничительные меры против Москвы нелегитимны, а попытки таким образом давить на российскую сторону не имеют перспектив.

Россия рассчитывает на то, что ЕС со своей стороны будет предпринимать действия, способствующие беспрепятственному вывозу зерна с Украины, добавила Захарова.

Ранее в этот день стало известно, что ЕС ввел очередной пакет антироссийских санкций, согласно которому предусматриваются ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

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