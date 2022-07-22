Эксперты оценили шансы на объявление оспы обезьян пандемией

Распространения оспы обезьян не дойдет до масштаба пандемии, уверены опрошенные «Известиями» эпидемиологи и инфекционисты. Заболевание, пусть и впервые так активно распространяется за пределами Африки, имеет низкую заразность и невысокий уровень летальности, считают они.

Оспой обезьян заразились уже 14 тыс. человек в 70 странах мира, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 20 июля на брифинге в Женеве. Днем позже ВОЗ провела экстренное заседание по вопросу того, стоит ли объявлять ЧС из-за оспы.

Предпосылок для объявления пандемии оспы обезьян не наблюдается, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Я думаю, что для этого нет оснований», — сказал ученый.

По его словам, само понятие «пандемия» означает, что заболевание разошлось по всей Земле. И хотя оспа обезьян действительно распространилась по всей планете, «пандемия» — это многообязывающий термин, и к нему пока не стоит прибегать, добавил Альштейн.

Инфекционист Евгений Тимаков также считает, что до объявления пандемии оспы обезьян не дойдет — у заболевания низкая контагеозность и невысокий уровень летальности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шире вдруг: ВОЗ обсуждает введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян