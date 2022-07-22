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В Канаде будут бороться с «дезинформацией» России по Украине

Власти Канады выделят почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией» России по Украине
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Фото: Global Look Press/The Canadian Press
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Оттава приняла решение выделить почти $2 млн на борьбу с так называемой дезинформацией со стороны России по вопросу происходящего на Украине. Об этом сообщили 21 июля в правительстве Канады.

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«Свыше 2,4 млн канадских долларов ($1,9 млн. — Ред.) на проекты, которые помогут гражданам самостоятельно определить, что в интернете является правдой, а что вымыслом. Большая часть из этих проектов будет сфокусирована на борьбе с российской дезинформацией в свете ситуации на Украине», — говорится в заявлении.

Уточняется, что власти страны видят необходимость в вооружении жителей Канады правдивыми фактами. Для этих целей и выделят деньги на проекты, которые «помогут отличать факты от вымысла в интернете».

Ранее, 13 июля, исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли заявила, что Госдепартамент США готовит в Европе журналистов, которые будут выявлять и расследовать «вредоносную деятельность России». Целью подобных тренировок она назвала намерение противостоять «российской кампании по дезинформации».

До этого, 28 июня, заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации заявила, что западные государства используют данную площадку для пропаганды недостоверной информации и фейковой риторики по вопросам Украины.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наращивании режимом президента Украины Владимира Зеленского агрессивной дезинформационной кампании против России. Она перечислила несколько фейков среди заявлений Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 июня, что некоторые западные журналисты «просто рехнулись», их информационная адекватность находится под вопросом.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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