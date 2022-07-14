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США признались в обучении журналистов выявлять «вредоносную деятельность РФ»

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Госдепартамент США готовит в Европе журналистов, которые будут выявлять и расследовать «вредоносную деятельность России». Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований 13 июля.

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«Чтобы противостоять российской кампании по дезинформации, мы тренируем журналистов в регионе [Европе] выявлять и расследовать вредоносную деятельность РФ, будь то коррупция, связи с лицами, находящимися под санкциями, или же попытки оказания ненадлежащего влияния», — прокомментировала она.

По ее словам, также ведется работа с украинской диаспорой над созданием «сети экспертов», в чьи обязанности входил бы поиск информации, которую Вашингтон идентифицирует как «дезинформацию».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании совбеза организации 28 июня заявила, что западные государства используют эту площадку для пропаганды недостоверной информации и фейковой риторики по вопросам Украины

31 мая стало известно, что российский сегмент соцсетей зафиксировал значительное уменьшение количества фейков.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

25 апреля Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, призвал прокуратуру пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию российского общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма и межконфессиональной вражды. Кроме того, глава государства поручил незамедлительно реагировать на распространение призывов к незаконным акциям и фейков в интернете.

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