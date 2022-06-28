Зампостпреда РФ при ООН указала на использование организации для вброса фейков

Западные государства используют площадку Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для пропаганды недостоверной информации и фейковой риторики по вопросам Украины. Такое заявление во вторник, 28 июня, сделала заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева на заседании совбеза ООН.

«Совет Безопасности превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада заочно выставляется в качестве единственно правильного», — сообщила она, указав на всю абсурдность выдвигаемых в адрес России обвинений.

По словам Евстигнеевой, практика использования Совбеза для реализации узконациональных интересов отдельных государств в последнее время «лавинообразна».

6 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности, где проходила встреча по ситуации на Украине, во время выступления главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Мишель выступил с обвинениями в адрес действий Вооруженных сил России на Украине. Вместе с тем Небензя ранее заявлял, что раскручивание обвинений в адрес военных РФ о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

В мае ООН начала обвинять Россию в якобы краже украинского зерна. Телеканал CNN, в свою очередь, опубликовал спутниковые фото, якобы подтверждающие то, что Россия вывозит зерно с Украины через Крым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное утверждение является фейком.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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