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В Кремле прокомментировали заявление ООН о похищении Россией зерна у Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кремль не располагает никакими данными о похищении Россией зерна у Украины, о чем заявили в Организации Объединенных Наций (ООН). Как сообщил 6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данное утверждение является фейком.

«Мы не располагаем информацией, похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ вопрос журналистов на брифинге.

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Ранее в конце апреля в украинских СМИ начали распространять информацию, что россияне якобы воруют зерно у украинских фермеров и вывозят его на «КамАЗах» в Крым.

Позднее, 1 мая, эти фейки подхватили в ООН, начав обвинять Россию в якобы «краже» украинского зерна. Как заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, почти 4,5 млн т зерна сейчас находится в украинских портах и на судах, но не могут быть вывезены из страны.

В тот же день федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет помогать странам, которые столкнутся с проблемой голода, вызванного событиями на Украине. Канцлер отметил, что возможности Украины, которая является одним из основных поставщиков зерна, сейчас значительно ограничены в том, что касается экспорта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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