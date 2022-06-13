Песков назвал «рехнувшимися» некоторых западных журналистов

Некоторые западные журналисты «просто рехнулись», их информационная адекватность находится под вопросом. Такое заявление в понедельник, 13 июня, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом, мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски», — подчеркнул он в интервью ТАСС.

17 мая Песков заявил, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном ее понимании. Представитель Кремля также указал на то, что Запад испугался конкуренции с Россией в информационной войне и стал устранять российские СМИ.

До этого, 3 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада — эти атаки направлены на дезинформацию мировой общественности.