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Песков указал на отсутствие свободы СМИ на Западе

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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На Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном ее понимании. Об этом 17 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что на коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — рассказал Песков.

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Он также указал на то, что Запад испугался конкуренции с Россией в информационной войне и стал устранять российские СМИ.

«Этой конкуренции и испугались, когда начали физически устранять, что называется, конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, они возмутительны», — отметил Песков.

9 мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «чума нацизма» — фейки на сегодняшний день вновь распространились по всему миру. Она пояснила, что в интернете сейчас стремительно растет количество фейковой информации.

По ее мнению, больше всего фейки распространяли с территорий Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов.

4 мая посол РФ в Уругвае Андрей Будаев заявил, что СМИ Запада и Украины устроили информационный саботаж с массой фейковых новостей, чтобы на их основе принимались экономические санкции и политические решения в адрес России.

19 марта американская журналистка Лара Логан в эфире передачи Real America's Voice также заявила, что западные СМИ скрывают факты о происходящем на Украине.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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