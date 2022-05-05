Посол РФ в Уругвае сообщил об информационном саботаже против Москвы
СМИ Запада и Украины устроили информационный саботаж с массой фейковых новостей, чтобы на их основе принимались экономические санкции и политические решения в адрес России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев в среду, 4 мая.
«Против России развязана беспрецедентная война, особенно в информационной сфере. Враждебные действия начались до специальной российской операции. Под выдуманным предлогом «борьбы против российской пропаганды» была запрещена передача и распространение информации российских СМИ — телеканала RT, агентства Sputnik и других», — отметил он в аудиообращении, выложенном на YouTube-канале посольства.
Будаев рассказал о случаях цензуры со стороны соцсетей, где в том числе распространялись призывы к ненависти и жестоким действиям против россиян и русскоговорящих людей, об игнорировании и запретах российских СМИ. Это, по его мнению, часть кампании по русофобии.
«Альтернативные точки зрения не допускаются, а неудобные факты остаются скрытыми. Количество циничных фейковых новостей растет. Скажу больше: ведется планомерный информационный саботаж. Западные и украинские СМИ превратились в инструмент информационной войны», — подчеркнул посол.
26 марта в интервью «Известиям» венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR рассказал, что западные СМИ преподносят много лживой информации о спецоперации РФ по защите Донбасса и о том, что происходит на Украине.
Ранее, 20 марта, французский доброволец снайпер Эрван Кастель, который в 2014 году прибыл в Донбасс и вступил в ряды ополчения, обвинил западные страны в потоке фейковых новостей после начала российской спецоперации. Одним из примеров он назвал материал итальянского издания La Stampa, где фото после удара украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка приводились в качестве «подтверждения бомбардировки Киева российской армией».
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».