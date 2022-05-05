Прямой эфир
Политика
В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Мир
Посол РФ в Уругвае сообщил об информационном саботаже против Москвы
Мир
Под Херсоном обнаружили заминированный боевиками Украины пляж
Общество
Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 российских городах
Общество
В 2022 году в России число пойманных взяточников выросло на 20%
Наука
В Санкт-Петербурге оцифровали и исследуют уникальный документальный фильм о блокаде
Армия
Военнослужащие РФ передали около 10 т гумпомощи в поселения ЛНР
Общество
Больные муковисцидозом попросили Минздрав увеличить им время приема у врачей
Общество
За год доля студий в новостройках России выросла на 58%
Экономика
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Экономика
Минфин инициировал изменение распределения налога на прибыль по регионам РФ
Сюжет:

Посол РФ в Уругвае сообщил об информационном саботаже против Москвы

0
Андрей Будаев
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СМИ Запада и Украины устроили информационный саботаж с массой фейковых новостей, чтобы на их основе принимались экономические санкции и политические решения в адрес России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев в среду, 4 мая.

Кровавый счет: как инфоцыгане зарабатывают на боевых действиях на Украине
Иностранные граждане и НКО собирают донаты, рекламируют товары и борются за гранты в зоне СВО

«Против России развязана беспрецедентная война, особенно в информационной сфере. Враждебные действия начались до специальной российской операции. Под выдуманным предлогом «борьбы против российской пропаганды» была запрещена передача и распространение информации российских СМИ — телеканала RT, агентства Sputnik и других», — отметил он в аудиообращении, выложенном на YouTube-канале посольства.

Будаев рассказал о случаях цензуры со стороны соцсетей, где в том числе распространялись призывы к ненависти и жестоким действиям против россиян и русскоговорящих людей, об игнорировании и запретах российских СМИ. Это, по его мнению, часть кампании по русофобии.

«Альтернативные точки зрения не допускаются, а неудобные факты остаются скрытыми. Количество циничных фейковых новостей растет. Скажу больше: ведется планомерный информационный саботаж. Западные и украинские СМИ превратились в инструмент информационной войны», — подчеркнул посол.

26 марта в интервью «Известиям» венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR рассказал, что западные СМИ преподносят много лживой информации о спецоперации РФ по защите Донбасса и о том, что происходит на Украине.

Ранее, 20 марта, французский доброволец снайпер Эрван Кастель, который в 2014 году прибыл в Донбасс и вступил в ряды ополчения, обвинил западные страны в потоке фейковых новостей после начала российской спецоперации. Одним из примеров он назвал материал итальянского издания La Stampa, где фото после удара украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка приводились в качестве «подтверждения бомбардировки Киева российской армией».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022