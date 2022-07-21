Эксперт WWF допустила возвращение спасенного медведя в естественную среду

Сейчас важно отучить спасенного в Красноярском крае белого медведя от человека, считает главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова. Об этом она заявила в четверг, 21 июля, в беседе с «Известиями».

По ее словам, спасенная белая медведица довольно филантропна и это проблема.

«В дикой природе медведь ходит по побережью и находит другие источники питания, например выброшенных на берег морских млекопитающих, но если он вернется в человеческую среду, то снова начнет приставать к людям и самостоятельно находить пищу не сможет. Поэтому сейчас нужно постараться отучить животное от человека, чтобы в будущем оно оставалось в своей среде», — подчеркнула эксперт.

Физически белый медведь сейчас практически восстановился после инцидента с попавшей в его рот жестяной банкой и в будущем животное сможет побороть привыкание к человеку, полноценно вернуться в свою естественную среду обитания и начать охотиться на живые объекты из дикой природы, считает Семенова.

Что касается того, что на первое время медведицу обеспечат рыбой, чтобы она смогла восстановиться для самостоятельной охоты, эксперт заметила, что рыба — это естественная пища, поэтому не будет ассоциироваться с людьми.

«Чтобы медведю охотиться, ему нужен лед, а он появится там еще только через несколько месяцев, поэтому рыба нужна еще для того, чтобы животное пришло в себя и в будущем смогло начать охотиться. Ее будут давать медведю совсем недолго, но это поддержит его силы, ведь сейчас он очень худой», — добавила Семенова.

Единственное, что может вызывать беспокойство, это то, что медвежонок еще маленький и неизвестно, как на нем скажутся нагрузки от перевозки.

Ранее в этот день ветеринары из Московского зоопарка прилетели в поселок Диксон и спасли белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенного молока. В течение десяти минут они смогли обездвижить животное, удалить банку и обработать язык. На нем было обнаружено множество порезов.

Зверь оказался молодой медведицей двух лет, весом 80–90 кг. До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заверила, что ветеринары сделают всё возможное для спасения хищника.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось. Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.