Специалисты вылетели в Диксон для спасения белого медведя

Специалисты 21 июля вылетели из Норильска в поселок Диксон (Красноярский край) для спасения белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки. Видео предоставил Роспотребназдор.

Ранее стало известно, что ветеринар из Москвы, который должен был помочь пострадавшему животному, не может вылететь на остров, вылет задерживался из-за непогоды.

Животное само пришло к людям в поселок Диксон, но жители не смогли ему помочь.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту.

20 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы. Она заверила, что будет сделано всё возможное для спасения медведя.

После спасения планируется отвезти животное подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состоит в том, что животное может быть обезвожено, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел. При этом, запасов подкожного жира медведя должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубит травму.