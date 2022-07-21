Реклама
Прямой эфир
Общество
Актер Сергей Проханов госпитализирован в Москве
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Мир
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Специалисты вылетели в Диксон для спасения белого медведя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты 21 июля вылетели из Норильска в поселок Диксон (Красноярский край) для спасения белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки. Видео предоставил Роспотребназдор.

Ранее стало известно, что ветеринар из Москвы, который должен был помочь пострадавшему животному, не может вылететь на остров, вылет задерживался из-за непогоды.

Животное само пришло к людям в поселок Диксон, но жители не смогли ему помочь.

Бурый убийца: почему медведи нападают на людей в Сибири
В Красноярском крае дикий зверь задрал второго туриста за лето

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту.

20 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы. Она заверила, что будет сделано всё возможное для спасения медведя.

После спасения планируется отвезти животное подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состоит в том, что животное может быть обезвожено, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел. При этом, запасов подкожного жира медведя должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубит травму.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022