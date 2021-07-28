Бурый убийца: почему медведи нападают на людей в Сибири

Столичный турист погиб в Красноярском крае после встречи с медведем в природном парке «Ергаки». Это уже вторая за лето трагедия с нападением животного на тургруппы в южносибирской тайге. Какие ошибки людей приводят к излишнему вниманию к ним со стороны представителей дикой природы, разбирались «Известия».

Вторая жертва за лето

Трагедия произошла в районе девяти озер хребта Араданский, где находилась группа из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, сообщается на сайте природного парка «Ергаки».

Известно, что туристы находились в тайге на маршруте, медведь напал на одного, остальные смогли убежать и вернуться на базу. По предварительной версии, погибшему мужчине было 42 года.

— Мы рекомендуем всем туристам отложить свою поездку в природный парк «Ергаки» до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка, — сообщили в парке.

К месту трагедии на вертолете была направлена следственно-оперативная группа, также в парк отправили дополнительные группы охотинспекторов.

Бурый убийца Дорожный указатель на территории природного парка «Ергаки» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Директор «Ергаков» Игорь Грязин сообщил, что активность медведей в текущем году может быть связана с аномально поздним сходом снега. Это привело к дефициту кормовой базы — травы, ягод, шишек. С его слов, поголовье медведей в парке составляет около 400 особей. Он сообщил, что тургруппа была официально зарегистрирована и в парке, и в МЧС.

«На свой страх и риск отправились в отдаленный район, который находится вне жесткого контроля. На мой взгляд, это абсолютно безответственное поведение людей» , — сказал журналистам Грязин. Он также упрекнул товарищей погибшего в том, что они не отбили его у медведя.

На группу медведь напал в тот момент, когда люди снимались с лагеря, где останавливались на ночлег с палатками, и собирали рюкзаки. После того как медведь бросился на одного из мужчин, оставшиеся забрались на камни, откуда наблюдали, как животное терзает их товарища. Без верхней одежды они добрались до места, где доступна связь, и смогли вызвать оперативные службы. По предварительным данным, имя погибшего — Евгений Старков.

Руководство «Ергаков», «учитывая сложившуюся ситуацию и высокие риски для жизни и здоровья туристов», уже обратилось в региональное минэкологии, а также к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края с предложением о закрытии парка. Дирекция предлагает полностью закрыть территорию за исключением турбазы либо ограничить для занятия пешеходным туризмом до 1 ноября. Предлагается оставить открытым наиболее популярный маршрут от визит-центра до озера Светлое через Висячий камень и озеро Художников, экотропу «Каменный город» и еще два турмаршрута. Безопасность на туристических маршрутах обеспечивают 28 инспекторов-егерей, единовременно несут дежурство 12 сотрудников.

Бурый убийца Туристы у висячего камня на территории природного парка «Ергаки» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ранее в тех же «Ергаках» добычей хищника стал 16-летний подросток, который отклонился от туристической тропы. По предварительным данным, он подрабатывал в коммерческом туре носильщиком. По данным источника «Известий», при расследовании первой трагедии рассматривалась версия о том, что на подростка медведь напал в тот момент, когда он доставал съестные припасы из продуктовой ямы. Зимой на снегоходах завозят продукты, вырывают яму в стороне от туристической тропы, чтобы клад не попадался на глаза любителям дармовщины. Но находится склад недалеко от лагеря с туристами. В таких ямах находится порой до нескольких тонн продуктов, в зависимости от сезона и потока туристов. В основном это консервы.

Сгущенка убивает

По словам местного краеведа, путешественника и гида Максима Исаева, часто причинами подобных трагедий становятся нарушения правил хранения провианта туристами.

— Особенно это касается нападений медведя на палаточные лагеря. Люди опрометчиво хранят в палатке продукты, гигиенические средства с биологическими следами, шкурки от колбасы и прочие подобные отходы. Всё это может стать раздражителем для медведя.

Парк «Ергаки» очень большой, говорит Исаев, и место, где случилась трагедия, находится примерно в 70 км от основной туристической тропы.

— Араданский хребет считается очень сложным для туристов, там высокие горы, сыпуны, туда ходят подготовленные туристы. Скажем так, «диванников» там быть не может. Тем не менее формально это окраина парка «Ергаки».

Бурый убийца Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По его словам, массовый поток проходит по тропе к Висячему камню, Спящему Саяну.

— Там плотно работают егеря, у них есть лицензии на отстрел медведей. А далекая территория парка, такая как Арадан, это фактически тайга. Там никого нет, насколько я знаю. Есть только кордон на Усе, но это тоже далеко. Но территория настолько огромная, что ее просто невозможно контролировать. Можно зайти и сгинуть — никто не узнает даже, — говорит собеседник «Известий».

И тем не менее, по словам краеведа, «Ергаки» считаются «обжитым» районом, в плане продуктов жизнедеятельности человека.

— Если медведь выходит на свалку — считается, что его нужно отстреливать. Люди оставляют после себя мусор — его не всегда уносят. Медведи облизывают пустые банки из-под консервов. Особенно опасным у нас считается, если медведь попробовал сгущенку. Есть даже негласное правило сгущенку не брать.

Еще один совет от Исаева — всегда передвигаться крупной группой, не растягиваться в походе.

Бурый убийца Туристы на территории природного парка «Ергаки» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Количество людей для медведя имеет значение. Если медведь вышел и увидел человека, от него нельзя бежать — иначе он ассоциирует его с добычей. В тайге следует брать различную пиротехнику — файеры, ракетницы, петарды. Некоторые носят газовые баллончики на случай «ближнего боя» при условии, что нет с собой оружия. Медведь сумеречное животное, поэтому на ночлег можно принять ряд защитных мер — обтянуть лагерь по периметру лентой, например, это может сбить медведя с толку. Пищу нужно хранить в мешке, после обеда вешать продукты на дерево в 10–15 м от палатки. Есть практика у охотников в незнакомых местах во время ночлега периодически взрывать петарды раз в три часа.

Спасение в песне

— К сожалению, в Сибири такое поведение медведя не редкость, — рассказывает зоолог Сергей Пажетнов, руководитель Центра спасения медвежат-сирот (Тверская область). — Медведь там ведет себя более агрессивно. Главное правило в тайге, в лесу — вести себя более шумно. Не тихо вкрадываться — разговаривать, петь песни, стучать металлическими предметами. Медведь непредсказуемое животное, сложно предугадать, что он сделает в следующую секунду. Но нужно понимать, что медведь просто так в палатку не пойдет — он следует по пути наименьшего сопротивления в добыче корма. Есть отдельные особи, которые специализируются на еде туристов, — однажды попробовав, он будет искать такой же пищи.

Специалист оговорился, что в каждом конкретном случае нужно детально разбираться в причинах и не делать поспешных выводов.

Полное закрытие парка «Ергаки» для туристов краевед Михаил Исаев считает ошибкой.

Бурый убийца Фото: Global Look Press/Russian Look/Konstantin Mikhailov