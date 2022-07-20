Ветеринар из Москвы вылетел в Красноярский край для помощи белому медведю

Ветеринарный врач Московского зоопарка 20 июля вылетел в поселок Диксон Красноярского края, чтобы спасти белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Об этом 20 июля сообщила гендиректор организации Светлана Акулова.

«Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил всё необходимое оборудование и ветпрепараты. Будет выполнен комплекс действий по спасению животного. В частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку, обработать рану», — рассказала Акулова в беседе с «РИА Новости».

После того как животное будет спасено, его отвезут подальше от поселений и дадут ему запас рыбы по причине невозможности самостоятельной охоты из-за истощения. Гендиректор зоопарка указала на то, что вся спасательная операция находится на контроле у руководителя Росприроднадзора Светланы Геннадьевны Радионовой.

Ранее в этот же день к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи. Он отметил, что руководство поселка ждет приезда зоозащитников, которые помогут медведю.