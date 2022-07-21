Ветеринар рассказал об опасности для белого медведя застрявшей в пасти банки

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состоит в том, что животное может быть обезвожено, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравель в четверг, 21 июля.



Однако, по словам специалиста, запасов подкожного жира медведя должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубит травму.

«Может возникнуть сепсис, нагноение раны. Но не стоит забывать, что животные в дикой природе, особенно медведи, демонстрируют очень высокий уровень выживаемости за счет проживания в суровых условиях. Я думаю, что врачи успеют оказать необходимую помощь животному», — отметил Буравель.

Ранее в этот день житель поселка Диксон рассказал, что медведь ушел на расстояние 6–7 км от населенного пункта. На кадрах, снятых мужчиной, видно, что медведь изможден и страдает.

В этот же день стало известно, что ветеринар из Москвы, который должен был помочь пострадавшему животному, все еще не может вылететь на остров. Как сообщили «Известиям» в Московском зоопарке, специалист все еще не вылетел из-за погодных условий, сейчас он находится в Норильске. Сколько времени потребуется, чтобы добраться до медведя, на данный момент неизвестно.

20 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы.

«Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — заявила она.

Радионова заверила, что будет сделано все возможное для спасения медведя.

После спасения планируется отвезти животное подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.