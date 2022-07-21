Белый медведь с застрявшей в пасти банкой боится подходить к людям

Белый медведь, в пасти у которого застряла консервная банка, ушел от поселка людей на расстояние 6–7 км, рассказал «Известиям» житель поселка Диксон Дмитрий.

Дмитрий добавил, что попавшее в ловушку животное боится приближаться к людям. На кадрах видно, что медведь изможден и страдает.

«Ножки трясутся. Устал, котеночек, изголодался», — говорит местный житель.

Ранее, 21 июля, стало известно, что ветеринар из Москвы, который должен был помочь пострадавшему животному, все еще не может вылететь на остров. Как сообщили «Известиям» в Московском зоопарке, специалист все еще не вылетел из-за погодных условий, сейчас он находится в Норильске. Сколько времени потребуется, чтобы добраться до медведя, на данный момент неизвестно.

Ранее, 20 июля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы.

«Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — заявила она.

Радионова заверила, что будет сделано все возможное для спасения медведя.

После спасения планируется отвезти животное подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.