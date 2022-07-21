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Белый медведь с застрявшей в пасти банкой боится подходить к людям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Белый медведь, в пасти у которого застряла консервная банка, ушел от поселка людей на расстояние 6–7 км, рассказал «Известиям» житель поселка Диксон Дмитрий.

Дмитрий добавил, что попавшее в ловушку животное боится приближаться к людям. На кадрах видно, что медведь изможден и страдает.

«Ножки трясутся. Устал, котеночек, изголодался», — говорит местный житель.

Ранее, 21 июля, стало известно, что ветеринар из Москвы, который должен был помочь пострадавшему животному, все еще не может вылететь на остров. Как сообщили «Известиям» в Московском зоопарке, специалист все еще не вылетел из-за погодных условий, сейчас он находится в Норильске. Сколько времени потребуется, чтобы добраться до медведя, на данный момент неизвестно.

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Ранее, 20 июля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы.

«Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — заявила она.

Радионова заверила, что будет сделано все возможное для спасения медведя.

После спасения планируется отвезти животное подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

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