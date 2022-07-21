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Ветеринары из Москвы не смогли вылететь в Диксон для спасения медведя

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Фото: ТАСС/Росприроднадзор
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Столичные ветеринары, которые направляются на север Красноярского края, чтобы спасти белого медведя с застрявшей в пасти жестяной банкой, не могут вылететь в Диксон из-за нелетной погоды. Об этом 21 июля сообщил портал NGS.

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Специалисты остаются в аэропорту Норильска, задержка может составить 13 часов, так как в регионе идет сильный дождь, сопровождаемый ветром.

Среди них находится ветеринар Московского зоопарка. Животное, занесенное в Красную книгу, само пришло к людям в поселок Диксон, но жители не смогли ему помочь.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту.

Как 20 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, на помощь хищнику вылетят ветеринары из Москвы.

«Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — заявила она.

Радионова заверила, что будет сделано всё возможное для спасения медведя.

После спасения животное отвезут от поселений и дадут ему запас рыбы по причине невозможности самостоятельной охоты из-за истощения.

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