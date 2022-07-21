Спасенный в Диксоне белый медведь оказался самкой

Белый медведь, из пасти которого ветеринары извлекли банку сгущенного молока в Красноярском крае, оказался самкой. Об этом в четверг, 21 июля, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Зверь оказался молодой медведицей весом 80–90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо», — написала руководитель ведомства.

Белую медведицу обнаружили в 3 км от аэропорта поселка Диксон Красноярского края. Прибывшие из Московского зоопарка ветеринары в течение 10 минут смогли обездвижить хищницу, удалить банку и обработать язык. На нем было обнаружено множество порезов.

После обследования медведицу назвали Монеточкой. Ее отвезут подальше от поселений и оставят запас рыбы, так как самостоятельно охотиться Монеточка не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состояла в том, что хищник может быть обезвожен, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел. При этом запасов подкожного жира должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубило бы травму.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.