В Заполярье подавившийся банкой сгущенки белый медведь пришел к людям

В поселке Диксон в Красноярском крае к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки.

На видео можно увидеть, как местный житель подзывает медведя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи. Он отметил, что руководство поселка ждет приезда зоозащитников, которое поможет медведю.

На инцидент уже отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, сегодня к белому медведю вылетят ветеринары из Москвы. Будет решаться вопрос о транспортировке хищника.

15 июля сообщалось, что в Алтайском заповеднике продолжают восстанавливать силы спасенные медвежата. Животные получили клички Редис и Сюрприз, их перевели на особую диету. Маленьких хищников нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края волонтеры. Их мать убили браконьеры.