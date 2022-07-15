Спасенных медвежат перевели на особую диету в Алтайском заповеднике

Спасенных медвежат Редиса и Сюрприза перевели на особую диету в Алтайском заповеднике. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает altapress.ru.

Медвежат перевели на одноразовое питание смесью из круп, молока, масла, яиц и минеральных добавок. Для подкормки используют травы — сныть, борщевик, дягиль и иван-чай.

Как отмечается в материале, они чувствуют себя хорошо.

Животных нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края волонтеры. Их мать убили браконьеры. Медвежат передали в Красноярский центр помощи диким животным, где они прошли карантин. В июле их забрали в Алтайский заповедник.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона сообщили местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.