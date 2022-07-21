Добыча нефти в России за первое полугодие выросла на 3,4%. Об этом в четверг, 21 июля, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время доклада президенту России Владимиру Путину о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Добыча нефти за шесть месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, производство электроэнергии выросло на 1,9%, добыча угля осталась на уровне прошлого года.

«Производство автобензина, дизельного топлива даже на 4,5% выше прошлого года. По газу, по известным причинам, пока минус 5%», — рассказал министр.

По его словам, отрасль показала хороший результат и смогла адаптироваться к сложным экономическим реалиям. Шульгинов подчеркнул, что внутренний рынок стабилен и потребители обеспечиваются всеми видами энергоресурсов.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Страны G7 заявляли, что работают над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России из-за роста цен на энергоносители.

По данным Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне $40–60 за баррель (нефть из РФ в среднем торгуется на уровне $80–85).