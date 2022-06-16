Новак спрогнозировал прирост добычи российской нефти

Россия уже близка к уровню добычи нефти уровня февраля. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ.

«Прирост добычи нефти в РФ в июне достаточно существенный, есть предпосылки к дальнейшему росту в июле», — отметил он.

Также Новак заявил, что в июне Россия планирует нарастить переработку нефти, немного сократив экспорт.

«В июне будет снижение незначительное (экспорта), потому что увеличится загрузка нефтеперерабатывающих заводов», — добавил Новак.

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ заявил, что Россия не консервировала скважины нефти.

1 июня президент США Джо Байдена заявил о том, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, 2 июня заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Он отметил, что если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается — происходит переориентация потоков.

31 мая лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.