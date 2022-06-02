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В Кремле отреагировали на слова Байдена о покупке нефти из РФ по сниженной цене

Песков в ответ на слова Байдена: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 июня заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

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«Дело в том, что там всё равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации общемирового энергетического рынка. <…> но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — заявил Песков на брифинге.

31 мая лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

Тогда же первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, отметил, что «в деньгах Россия не потеряет». Он также пояснил, что в силу эмбарго рассматривается уменьшение добычи нефти, которое повлечет за собой определенную нехватку ресурсов и рост цен. Ананских отметил, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к скачку цены на нефть, она будет расти и дальше.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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