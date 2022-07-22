Убыль копейку бережет: почему дефляция не вредит российской экономике

За последнюю неделю Росстат зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,17%, тогда как неделей ранее она находилась у отметки 0,03%, а еще три недели до этого показатель составлял 0,12, 0,14 и 0,01% соответственно. Цены на товары и услуги снижаются — насколько это полезно для российской экономики и что это значит для дальнейшего развития ситуации, выясняли «Известия».

Ситуация выравнивается

По данным Росстата, за период с 9 по 15 июля снизились цены на куриные яйца (на 1,6%), сахарный песок (0,7%), гречку (0,6%), сосиски, сардельки (0,5%), а также на свеклу (8,8%), картофель (8,5%), капусту (8,0%), бананы (3,1%), смартфоны (1,8%) и телевизоры (1,0%).

Цены на товары и услуги снижаются, так как продавцы пытаются подстроиться под сократившийся спрос. Кроме этого постепенно выравнивается ситуация с нарушением логистических и производственных цепочек, отметила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— То есть мы наблюдаем рост предложения товаров и услуг и в то же время снижение спроса, что вынуждает продавцов как минимум не увеличивать цены, а иногда и снижать их, — сказала она.

Убыль копейку бережет Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Причиной наблюдаемой дефляции по-прежнему остается сезонное снижение цен, главным образом на плодоовощную продукцию. Ситуация в ряде категорий (стройматериалы, электроника, медикаменты) постепенно нормализуется после ускорения в марте 2022 года, рассказал эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— В целом это по-прежнему затрагивает ограниченный набор товаров и услуг, в то время как на большинство остальных наблюдается умеренная положительная динамика, о чем также свидетельствует положительный прирост базовых компонентов индекса потребительских цен (ИПЦ), очищенных от влияния сезонных, волатильных и регулируемых факторов, — отметил эксперт.

— В последние месяцы в российской экономике происходит снижение общего уровня цен на товары и услуги, но стоит отметить, что уровень инфляции по году остается достаточно высоким — 15,4%, — отметил в беседе с «Известиями» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Укрепление рубля

По мнению аналитика, во многом снижение цен происходит за счет укрепления рубля — импортные товары не показывают активного роста цен. Влияние оказывают и сезонные факторы — снижение цен на сельхозпродукцию.

— В годовом исчислении у нас достаточно высокая инфляция — больше 15%. Всё, что мы можем сейчас, — зафиксировать снижение среднего уровня цен на определенные товары и услуги, обычно этот показатель рассчитывается по жизненно необходимым товарам вроде овощей. При этом массового снижения цен на автомобили или жилье не происходит , — считает доцент, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Убыль копейку бережет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Дефляция вредит, только если сопровождается падением ВВП, когда производство сокращается, а падение цен связано с недостаточным спросом, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Сейчас в России ситуация иная. Рубль сильно укрепился к доллару. Импортные товары дешевеют, что и вызывает дефляцию, — отметил аналитик.

Высокая инфляция снижает покупательскую способность граждан и вызывает рост себестоимости у производителей, поэтому снижение ожидаемого уровня годовой инфляции положительно влияет на экономику, подчеркнул аналитик.

Ключевая ставка

— Покупательская способность граждан остается на высоком уровне. Так что пока дефляция не может считаться угрозой для экономики. Если дефляция будет увеличиваться и достигнет 5% по году, это уже будет проблемой, — отметил Артем Тузов.

По его словам, чтобы остановить дефляцию, необходимы денежные вливания в экономику.

— Самый простой способ денежного вливания — это снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Низкая ключевая ставка помогает наращивать темпы кредитования в экономике и увеличивает спрос, — заметил он.

Убыль копейку бережет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Дефляция позволяет Центральному банку снизить ключевую ставку, что сделает кредиты более дешевыми и поддержит российскую экономику. Однако при росте импорта и снижении цен на углеводороды мы можем увидеть рост цен, и инфляция снова вернется в российскую экономику. Таким образом, текущее снижение цен носит временный характер, — также считает Ярослав Кабаков из «Финама».

Дефляционная спираль

При дефляции падение экономики приводит к снижению цен, дальше снижаются инвестиции, потом происходит уменьшение занятости, падение общего потребления и так далее — раскручивается негативная спираль, рассказал Юрий Юденков.

Однако, по словам эксперта, сейчас в России характер наблюдаемой дефляции существенно отличается от ситуации, когда фиксируется фронтальное падение цен и есть риски раскручивания дефляционной спирали.

— Дефляция становится критической и опасной, когда снижение цен продолжается хотя бы полгода-год и достигает 2–3%. Однако у нас вся эта цепочка пока не прослеживается, поэтому говорить о дефляции можно только в кавычках. Сейчас дефляция носит формальный и временный характер и, скорее всего, сойдет на нет ближе к IV кварталу года. Учитывая это, реальной необходимости активно бороться с дефляцией сейчас нет, отдельные меры могут носить лишь профилактический характер, — отметил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Убыль копейку бережет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Формальное снижение цен на данный момент положительно повлияло на инфляционные ожидания — они существенно снизились в июле — и потребительскую уверенность на перспективу (она выросла до максимального уровня за последние пять лет), что стимулирует восстановление спроса в экономике и ее структурную перестройку, а также снижает риски раскручивания дефляционной спирали в будущем, — считает Игорь Сафонов из НИУ ВШЭ.

Дефляция, то есть снижение цен, не может считаться абсолютно плохим сценарием, заявил «Известиям» Артем Тузов.