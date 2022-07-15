Отпуск на замену: товары для активного отдыха по итогам лета подорожают на треть

По итогам лета товары для активного отдыха подскочат в цене на треть, говорится в исследовании проекта Tinkoff Data (есть у «Известий»). Оно проведено на основе данных сервиса аналитики и прогнозирования ETNA от «Тинькофф», который с применением искусственного интеллекта сделал прогноз, как будет расти стоимость на такие товары. Дорожают они из-за сложностей с импортом, ускорения инфляции и сохраняющегося интереса к этому виду отдыха. Представители маркетплейсов и сервисов частных объявлений подтвердили «Известиям» повышение спроса на продукцию этой категории. Из-за закрытых границ большинство россиян планируют провести лето внутри страны: самыми популярными форматами активного отпуска выступают сплавы на байдарках и походы по экотропам.

Цена похода

Рост стоимости товаров для активного отдыха ускоряется. За весь 2021 год средний чек на продукцию в этой категории вырос на 15,8%, а по итогам лета 2022-го показатель увеличится на 36,6%. Такие данные были спрогнозированы сервисом ETNA от «Тинькофф» на основе искусственного интеллекта в рамках аналитического проекта Tinkoff Data (есть у «Известий»).

«Минимальный комплект походного снаряжения — палатка, туристический пенный коврик, рюкзак, спальный мешок и термос — летом 2022 года россиянам обойдется в 16 504 рубля против 12 083 рублей в июне–августе прошлого года. Сильнее всего летом 2022 года вырастет средний чек на спальный мешок (+66,6%), удилище (+39,6%) и велосипед (36,7%), меньше всего — на пенный коврик, мяч и самокат: в среднем на 18,2, 21,6 и 24% соответственно», — отмечается в исследовании.

Согласно прогнозам сервиса ETNA, по итогам лета число трансакций на покупку товаров для активного отдыха увеличится на 12,4% по сравнению с июнем–августом 2021-го. Несущественный рост объясняется тем, что активнее всего подобными товарами закупались весной прошлого года — тогда количество покупок в этой категории в годовом выражении выросло в 4,2 раза. Причинами стали в том числе отложенный спрос после локдауна, сохранение ограничений на зарубежные путешествия, а также популяризация активного образа жизни.

«Сильнее всего этим летом увеличится спрос на велосипеды, термосы и самокаты — на 59, 30 и 21% соответственно по сравнению с летом 2021-го. Лодки — единственный товар, на который спрос упадет в годовом выражении (на 8%). Снижение интереса к лодкам можно объяснить активным ростом продаж летом 2021 года — тогда число трансакций выросло в годовом выражении почти на треть», — говорится в прогнозах сервиса ETNA.

Рост интереса к товарам для активного отдыха «Известиям» подтвердили представители маркетплейсов и сервисов частных объявлений. Как рассказали в Ozon, спрос на туристическую продукцию увеличился вдвое в июне год к году. В прошлом месяце на 80% выросла реализация палаток, в два раза — туристической мебели для кемпингов. В маркетплейсе также отметили популярность отдыха у воды: продажи спиннингов и удилищ повысились на 178% по сравнению с июнем 2021-го, одежды для рыбалки — на 235%, прикормок и рыболовных снастей — на 400%.

С марта по июнь этого года число заказов различного спортивного инвентаря для активного отдыха на Wildberries выросло на 106% год к году, сообщил «Известиям» представитель сервиса. Там объясняют, что интерес россиян к этой продукции связан с наступлением сезона отпусков, а также со снижением числа международных поездок — люди всё чаще отдыхают на дачах и в загородных домах, а также путешествуют по России.

По данным сервиса частных объявлений «Юла», интерес к товарам для охоты и рыбалки в марте–июне 2022 года вырос в годовом выражении на 21,3%, к продукции для туризма и отдыха на природе — на 18,3%. Это может объясняться тем, что из-за повышения цен и закрытия магазинов многих зарубежных брендов увеличивается спрос покупателей на подержанные товары.

Сплавы и экотропы

Сокращение возможностей для выезда за границу не снизило потребность людей в отдыхе: традиционно в России внутренний туризм связан с активным пляжным или рекреационным времяпрепровождением, рассказал зампредседателя комитета «Деловой России» по туризму Леонид Гункевич. Согласно опросу ВЦИОМа, в отпуск за границу в 2022 году планирует поехать лишь каждый десятый россиянин. Остальные собираются остаться внутри страны, в том числе дома или за городом. Отправиться в другой город России планируют 14% граждан — это максимальный показатель с 2018 года.

— При этом активная работа государства в направлении развития внутреннего, в том числе рекреационного, туризма также сейчас приносит свои плоды. Популярностью пользуются активности на воде — сплавы по рекам, сап-прогулки по озерам. Экотуризм тоже в тренде — строятся новые туристические тропы и загородные места размещения, — добавил Леонид Гункевич.

Россияне основательно готовятся к предстоящим поездкам и закупаются сопутствующими товарами для активного отдыха, что приводит к повышенному спросу и росту цен, отметил эксперт. Он добавил, что другим фактором увеличения стоимости стал уход крупных магазинов спортивных товаров.

В текущих условиях рост цен на продукцию для активного отдыха на треть вписывается в нормальные рамки инфляции, оценил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. Он отметил, что общая непродовольственная инфляция без учета бензина по состоянию на июнь держится около 20%. В условиях сложностей логистики и финансовых расчетов за импорт, а также повышения спроса цены на подобные товары впитали в себя все проинфляционные факторы и показали существенный прирост, констатировал эксперт.

Тренд на активный отдых не только позитивен для здоровья нации в целом, но и полезен в части развития малого бизнеса в России, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он добавил: хотя ниша достаточно сложная и требует знаний специфики и рынка, с учетом возросшего спроса предприниматели будут активно развиваться в этом направлении. Впрочем, по его словам, некоторое оборудование для активного отдыха сложно быстро импортозаместить, поэтому бизнес пойдет по пути налаживания новых маршрутов поставки товаров.

«Известия» направили запрос в Ростуризм о популяризации активного отдыха в стране.