Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля прокомментировал слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса о состоянии здоровья Владимира Путина. По его словам, со здоровьем российского президента все нормально.

Накануне Бернс в ходе выступления на мероприятии форума в Аспене заявил, что Путин «слишком здоров», отметив, что поделился неформальной оценкой разведки. Он также обратил внимание на то, что о здоровье российского президента ходит много слухов.

«И украинские «информационные специалисты», и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают утки о здоровье президента. У него (Путина. — Ред.) все нормально со здоровьем», — сказал Песков журналистам.

Он также ответил на вопрос, пользуется ли Путин кондиционерами, после того как в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» глава государства извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время поездки в Иран.

«Что касается кондиционеров, да, на улице жара +40, с кондиционерами прохладно», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в отношении президента России продолжают действовать антикоронавирусные меры безопасности, поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

До этого, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Дипломат отметил, что у людей ежедневно есть возможность самим убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.