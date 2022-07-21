Реклама
Прямой эфир
Общество
Актер Сергей Проханов госпитализирован в Москве
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
В Польше обвинили ФРГ в нежелании компенсировать отправленное Киеву оружие
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Мир
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина

Песков: со здоровьем российского президента все нормально
0
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля прокомментировал слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса о состоянии здоровья Владимира Путина. По его словам, со здоровьем российского президента все нормально.

Накануне Бернс в ходе выступления на мероприятии форума в Аспене заявил, что Путин «слишком здоров», отметив, что поделился неформальной оценкой разведки. Он также обратил внимание на то, что о здоровье российского президента ходит много слухов.

Пойдут в рост: Путин заявил о роли суверенных государств в новой эпохе
Как президент оценил перспективы развития России и какую пользу в уходе иностранных компаний он увидел

«И украинские «информационные специалисты», и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают утки о здоровье президента. У него (Путина. — Ред.) все нормально со здоровьем», — сказал Песков журналистам.

Он также ответил на вопрос, пользуется ли Путин кондиционерами, после того как в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» глава государства извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время поездки в Иран.

«Что касается кондиционеров, да, на улице жара +40, с кондиционерами прохладно», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в отношении президента России продолжают действовать антикоронавирусные меры безопасности, поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

До этого, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Дипломат отметил, что у людей ежедневно есть возможность самим убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022