Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минэкономики ФРГ увидел признаки ослабления единства ЕС по России
Экономика
Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против РФ
Мир
Лавров обвинил Францию в разжигании украинского национализма
Мир
Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области
Происшествия
В центре Москвы задержаны около 50 болельщиков «Спартака»
Мир
Лавров назвал приоритетом спецоперации освобождение Донбасса
Общество
Телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни
Мир
Жители освобожденных районов Северодонецка обрадовались приходу бойцов ЛНР
Мир
Австрийский политик потребовал выслать украинцев из-за массовой драки
Мир
Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян
Мир
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе

Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина

0
Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина. Его интервью французскому телеканалу TF1 опубликовала 29 мая пресс-служба МИД.

«Горжусь тем, что я часть этого могучего мира России»
Президент прокомментировал ход спецоперации и присвоил звание Героя посмертно военному из Дагестана

Лавров заметил, что у людей ежедневно есть возможностям убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал он.

По словам политика, подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает.

В иностранных СМИ в последние недели появляется информация о якобы заболевании у президента России. Однако есть информация, что эти слухи распространяются сознательно с целью дестабилизировать обстановку в России.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о хорошем самочувствии главы государства. Представитель Кремля отметил, что массовые публичные мероприятия президент все же стремится минимизировать из-за эпидемиологической обстановки.

13 октября Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Затем Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Песков указал, что после бустерной прививки президент России нормально себя чувствует и продолжает работать.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022