Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина. Его интервью французскому телеканалу TF1 опубликовала 29 мая пресс-служба МИД.

Лавров заметил, что у людей ежедневно есть возможностям убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал он.

По словам политика, подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает.

В иностранных СМИ в последние недели появляется информация о якобы заболевании у президента России. Однако есть информация, что эти слухи распространяются сознательно с целью дестабилизировать обстановку в России.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о хорошем самочувствии главы государства. Представитель Кремля отметил, что массовые публичные мероприятия президент все же стремится минимизировать из-за эпидемиологической обстановки.

13 октября Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Затем Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Песков указал, что после бустерной прививки президент России нормально себя чувствует и продолжает работать.