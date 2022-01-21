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В Кремле рассказали о самочувствии Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о хорошем самочувствии главы государства.

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«Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении», — отметил в ходе брифинга Песков 21 января.

Он отметил, что Путин продолжает работать даже в условиях распространения в стране «Омикрона».

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы. Много встреч президент проводит — рабочие встречи, которые носят непубличный характер, их много в течение дня — он проводит на расстоянии несколько метров от собеседника, но тем не менее проходит очное общение»,— добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что массовые публичные мероприятия президент все же стремится минимизировать из-за эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Песков допустил, что оглашение послания президента Федеральному собранию может быть отложено на пару недель, если ситуация с COVID-19 усугубится.

21 ноября прошлого года Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

13 октября Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент России прошел вакцинацию весной 2021 года. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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