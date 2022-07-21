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Директор ЦРУ Бернс заявил о хорошем здоровье Путина

Директор ЦРУ Бернс заявил, что Путин «слишком здоров»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин «слишком здоров», заявил 20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс во время Аспенского форума.

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

Таким образом он прокомментировал информацию, распространяемую в зарубежных СМИ и соцсетях по поводу самочувствия российского лидера.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — отметил он.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в отношении президента России продолжают действовать антикоронавирусные меры безопасности, поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

До этого, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает, отметил он. Кроме того, глава МИД РФ добавил, что у людей ежедневно есть возможность убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.

Ранее, в январе, о хорошем самочувствии Путина также заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что массовые публичные мероприятия президент всё же стремится минимизировать из-за эпидемиологической обстановки.

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