Реклама
Прямой эфир
Общество
Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России
Мир
Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена
Мир
В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»
Экономика
Компании массово переезжают в российские офшоры
Общество
С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека
Экономика
В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру
Общество
Сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье начнется 1 августа
Мир
Почти 288 тыс. иностранцев стали гражданами России в 2022 году
Мир
Посол Украины назвал Приднестровье потенциальной угрозой для Киева
Мир
Зеленский обсудил потребности Украины с главами МИД Австрии и Чехии
Общество
В Подмосковье число самозанятых превысило 403 тыс. человек

Почти 288 тыс. иностранцев стали гражданами России в 2022 году

МВД России: почти 288 тыс. иностранцев получили российское гражданство за полгода
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 288 тыс. иностранцев стали гражданами России за первое полугодие 2022 года. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в МВД России по миграционной ситуации.

Паспортный стоп: как беженцам получить документы
В идентификации личности помогут и обгоревшие паспорта, и свидетельства земляков

«За январь-июнь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 287 503», — говорится в материалах.

Отмечается, что в прошлом году этот показатель составил 351 670 человек.

При этом увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. По данным МВД, за шесть месяцев 2022 года их количество составило более 8 млн человек, что почти на 3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, иностранцы за шесть месяцев оформили на 30 тыс. больше видов на жительство, почти на 39 тыс. — разрешений на работу.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Новой Каховке начали выдавать паспорта РФ, российскими гражданами стали десять местных жителей.

Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 15 июля сообщил, что в регионе открылось еще два пункта приема документов на российское гражданство. Их общее количество увеличилось до десяти.

До этого, 13 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 23 тыс. человек встали на очередь на получение российского гражданства в области. По его словам, на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022