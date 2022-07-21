Почти 288 тыс. иностранцев стали гражданами России в 2022 году

Почти 288 тыс. иностранцев стали гражданами России за первое полугодие 2022 года. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в МВД России по миграционной ситуации.

«За январь-июнь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 287 503», — говорится в материалах.

Отмечается, что в прошлом году этот показатель составил 351 670 человек.

При этом увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. По данным МВД, за шесть месяцев 2022 года их количество составило более 8 млн человек, что почти на 3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, иностранцы за шесть месяцев оформили на 30 тыс. больше видов на жительство, почти на 39 тыс. — разрешений на работу.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Новой Каховке начали выдавать паспорта РФ, российскими гражданами стали десять местных жителей.

Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 15 июля сообщил, что в регионе открылось еще два пункта приема документов на российское гражданство. Их общее количество увеличилось до десяти.

До этого, 13 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 23 тыс. человек встали на очередь на получение российского гражданства в области. По его словам, на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине.