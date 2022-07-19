В Новой Каховке начали выдавать паспорта РФ, российскими гражданами стали десять местных жителей. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили местные власти.

13 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства в области. По словам Владимира Сальдо, на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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