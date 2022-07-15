В Запорожье открылись 10 пунктов приема документов на гражданство РФ

В Запорожской области открылось еще два пункта приема документов на российское гражданство. Их общее количество увеличилось до десяти. Об этом сообщил в пятницу, 15 июля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас у нас уже открыто 10 точек, где люди могут получить российское гражданство, сдав свои документы. Два из них — в Мелитополе», — сказал Рогов в эфире «Соловьев. Live».

Ранее, в конце мая, заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались в основном пророссийски настроенные жители.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Выдача паспортов и оформление российского гражданства в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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