Жара в Дании может побить рекорд 1975 года

На западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса. Об этом сообщили в среду, 20 июля, в Метеорологическом институте Дании.

В сообщении отмечается, что, по некоторым прогнозам, эта температура может побить абсолютный рекорд для всей Дании, установленный в 1975 году — тогда температура поднялась до 36,4 градуса.

Накануне в Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански сообщил, что аномальная жара будет держаться в ряде стран Европы как минимум до середины следующей недели.

Ранее, во вторник, в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 градуса.

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

С 10 по 16 июля включительно в Испании скончались 510 человек из-за перегрева воздуха — 45 ºС. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.

Также в ЕС опасаются потери урожая из-за угрозы засухи на половине ее территории. По данным Еврокомиссии, это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.

23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.